Muzio (FI): “Consentire la partecipazione dei fedeli alle funzioni religiose”

Regione. Con un ordine del giorno depositato quest’oggi, il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia, chiede al presidente Toti di sollecitare il Governo, nei modi e nelle sedi meglio ritenute, a procedere “con celerità alla definizione di un provvedimento che consenta nel più breve tempo possibile la partecipazione dei fedeli alle funzioni religiose”.

“Da persona che non pratica con assiduità le funzioni religiose – dichiara Muzio – credo che, nel rigoroso rispetto delle norme di protezione e distanziamento finalizzate al contenimento della diffusione del Covid-19, la partecipazione alle celebrazioni possa rappresentare per molti cittadini una fonte di sostegno spirituale, morale e psicologico, tanto più importante in un momento come l’attuale”.

“Dopo questi mesi in cui i fedeli hanno potuto soltanto seguire in televisione o sui social le funzioni – prosegue – ritengo che sia giunto il momento di prevedere nuovamente la loro partecipazione attiva all’interno dei luoghi di culto, osservando le necessarie misure di cautela sanitaria. La libertà religiosa e l’esercizio della libertà di culto rappresentano diritti fondamentali della persona umana, riconosciuti anche dalla nostra Costituzione e dalla Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo. Comprimerli, oltretutto per un tempo così lungo, rischia di trasformarsi in un arbitrio che contrasta con i principi fondanti di uno Stato democratico e liberale qual è il nostro”, conclude il capogruppo di Forza Italia in Regione.