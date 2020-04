Morto dopo anni di lavoro a Porto Marghera: famiglia presenta esposto contro Italiana Coke

Cairo Montenotte. Della sua squadra di lavoro, presso lo stabilimento di Italiana Coke di Porto Marghera, per la stessa patologia, erano morti già in cinque: ora è toccato anche a Mario Trevisan.

L’uomo, residente a Mira, è deceduto il 2 aprile, a 74 anni, per un tumore al polmone. E i suoi familiari hanno deciso di presentare una denuncia-querela ai carabinieri di Marghera chiedendo all’autorità giudiziaria di “disporre l’autopsia sulla salma del loro caro, di accertare l’origine professionale del male e di perseguire i soggetti ritenuti eventualmente responsabili della sua morte, con particolare riferimento ai vertici dell’azienda per la quale ha lavorato: la Italiana Coke Spa”.

Il settantaquattrenne aveva lavorato dal 1971 al 1997 nello stabilimento di Porto Marghera di Italiana Coke Spa come manutentore di impianti di carbone: era addetto alla manutenzione delle griglie interne dei tunnel in amianto per l’estrazione di carbone.

Alla sua morte, i familiari, per fare piena luce sui fatti ed essere assistiti, attraverso l’area manager e responsabile della sede di Dolo, Riccardo Vizzi, si sono rivolti a Studio3A-Valore S.p.A, società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini, e come primo passo è stato presentato l’esposto.

Studio3A ha anche già “chiesto le coperture assicurative alla Italiana Coke S.p.A. che, com’è noto, non opera più a Porto Marghera, ma rimane un colosso nella lavorazione del carbone: il gruppo, che ha sede legale a Genova, impiega nell’impianto savonese di Cairo Montenotte 330 dipendenti ed è tra le prime cinquanta imprese della Liguria”. Va precisato che l’attuale proprietà di Italiana Coke non è quella a cui fanno riferimento i fatti descritti (prima della privatizzazione l’azienda apparteneva a Eni).