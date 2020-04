Millesimo piange la scomparsa della commerciante Valentina Riolfo

Millesimo. Non ce l’ha fatta a configgere la sua lunga battaglia contro un male incurabile e a soli 39 anni se ne è andata Valentina Rodolfo, molto conosciuta a Millesimo per il suo lavoro ma anche per il suo impegno nel sociale, nonché politico, essendosi candidata proprio lo scorso anno con Andrea Manconi nella lista “Diventiamo Sindaco”.

Titolare insieme alla sorella Paola della “Bottega dei Sapori” di piazza Italia, Valentina era anche membro molto attivo dell’Associazione Tartufai e Tartuficoltori liguri, del consiglio della Condotta Slow Food Alta Valle Bormida nonché segretaria del Civ “Tutto in un Millesimo”.

Sposata con Stefano Deriu, la donna lascia anche i numerosi amici che le hanno sempre voluto bene per il suo carattere solare e il suo modo encomiabile di lottare.

Il sindaco Aldo Picalli e tutta l’amministrazione comunale di cui lei faceva parte, “esprimono insieme a tutta la comunità millesimese profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Valentina ed esprimono le più sentite condoglianze al marito Stefano, ai fratelli Paola e Silvio e tutti coloro che le hanno voluto bene”.