Liguria. La giornata grigia e piovosa di ieri ha lasciato spazio a schiarite soprattutto su Genova e l’ovest della Liguria. La mattinata invece è caratterizzata da nuvolosità compatta nell’estremo Levante e nelle valli interne del Tigullio.

Nel corso del pomeriggio, secondo le previsioni del Limet, il Centro meteo ligure, transito innocuo di velature su tutta la regione da Ovest verso Est. In serata cielo parzialmente nuvoloso ovunque.

La situazione meteo di questi giorni sarà caratterizzata da rapidi passaggi frontali seguiti da brevi rimonte anticicloniche, che determinano ancora per i prossimi 2-3 giorni spiccata variabilità anche sulla nostra regione.

I venti saranno deboli al mattino, con rinforzi da Sud-Est su genovese e Tigullio. Burrasca di Libeccio al largo. Mare molto mosso ovunque, agitato al largo. Moto ondoso in aumento sui bacini di Levante nel corso della giornata.

Temperature minime in leggero calo sulla costa tra 11 e 14° C, nell’interno tra 6 e 10° C. Massime in aumento tra 17 e 21° C sulla costa, tra 13 e 17° C nell’interno.

Domani tornano le nuvole e le possibili piogge.