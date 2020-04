Regione. Una blanda zona di alta pressione riporterà il bel tempo in Liguria nei prossimi due giorni. Aumento della nuvolosità nella giornata di sabato, senza piogge. È quanto prevedono gli esperti di Limet: vediamo in dettaglio lo scenario per oggi e i prossimi giorni.

Giovedì 23 aprile. Cielo e Fenomeni: Bel tempo su tutta la regione a parte piccoli cumuli in sconfinamento da nord sul Levante e sull’Imperiese nel pomeriggio senza conseguenze. Venti: Moderati da nord al mattino con ancora qualche residuo rinforzo, progressiva attenuazione tra pomeriggio e sera. Mari: Stirato sotto costa, mosso al largo. Temperature: In aumento le massime, minime in lieve calo nelle aree interne. Costa: min 13/15°C, max: 18/21°C. Interno: min 2/7 °C, max: 13/17°C.

Venerdì 24 aprile. Avvisi: Nessuno. Cielo e Fenomeni: Bel tempo ovunque a parte qualche nube bassa lungo le coste tra pomeriggio e sera, senza conseguenze. Venti: Da deboli a moderati dai quadranti meridionali. Mari: Calmo al mattino, poco mosso nel pomeriggio. Temperature: Stazionarie.

Sabato 25 aprile. Avvisi: Nessuno. Cielo e Fenomeni: Aumento della nuvolosità su gran parte della regione, ma senza piogge. Ventilazione moderata da sud, temperature in lieve calo, mare mosso.