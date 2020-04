Liguria. Giornata soleggiata ovunque oggi in Liguria. Il Limet, Centro meteo ligure, segnala solo qualche annuvolamento tra la val Bormida Occidentale e le Alpi Liguri.

Temperature minime stazionarie: sulla costa tra 5 e 10° C, nell’interno tra 0 e 4° C. Massime in aumento tra 14 e 17° C sulla costa e tra 9 e 13° C nell’interno.

Ancora venti da Nord moderati al mattino, in indebolimento dal pomeriggio.

Mare mosso con moto ondoso in calo.

Domani ancora giornata con cielo sereno e al massimo qualche velatura.