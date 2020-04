Liguria. Alta pressione ancora ben salda su tutto il Mediterraneo determina condizioni di stabilità e clima primaverile. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Previsioni valide per: mercoledì 8 aprile 2020

Avvisi: al mattino venti tesi settentrionali in particolare negli sbocchi vallivi del Savonese e Genovese e intorno all’area di Capo Mele.

Cielo e Fenomeni: sereno su tutta la regione

Venti: al mattino tesi da nord in particolare negli sbocchi vallivi del Genovese e Savonese e intorno all’area di Capo Mele; venti più deboli e provenienti dai quadranti meridionali nel pomeriggio.

Mari: mosso al mattino il settore ovest, poco mosso altrove. Dal pomeriggio moto ondoso ovunque in calo.

Temperature: stazionarie.

Costa: min +11/16°C, max: 21/25°C.

Interno: min -1/+8°C, max: 18/24°C

Previsioni valide per: giovedì 9 aprile 2020

Cielo e Fenomeni: situazione invariata con cielo pressochè sereno su tutta la regione per l’intera giornata.

Venti: prevalentemente a regime di brezza.

Mari: poco mosso

Temperature: stazionarie.

Tendenza per: venerdì 10 aprile 2020

Giornata calda ed assolata, si indeboliscono le brezze; punte fino a 24-25°C.