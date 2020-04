Liguria. Alta pressione sempre presente sulla Liguria. Prossimi giorni in compagnia di sole e clima mite, ma con un probabile peggioramento nella giornata di domenica. Lunedì mattina, le nuvole dovrebbero rendere meno amara la nostra quarantena. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Previsioni valide per: venerdì 10 aprile 2020

Cielo e Fenomeni: bel tempo ovunque, da segnalare solamente qualche cumulo pomeridiano sui rilievi.

Venti: prevalentemente a regime di brezza.

Mari: calmo o quasi calmo.

Temperature: stazionarie.

Costa: min +11/16°C, max: 20/24°C.

Interno: min -2/+8°C, max: 18/24°C

Previsioni valide per: sabato 11 aprile 2020

Cielo e Fenomeni: soleggiato sull’intera regione, qualche nube pomeridiana sarà presente solo sui rilievi.

Venti: a regime di brezza.

Mari: quasi calmo o poco mosso.

Temperature: stazionarie o in lieve calo nei valori massimi lungo le coste.

Tendenza per: domenica 12 aprile 2020

Mattinata generalmente serena, nel corso del pomeriggio nuvolosità medio-alta in aumento sull’intera regione. Temperature in lieve flessione.