Mascherine sequestrate, perquisita sede della Only Italia: Irene Pivetti indagata per ricettazione e frode

Savona. Ancora bufera sulla Only Italia Logistic, azienda finita al centro di una inchiesta della Procura savonese per l’importazione di mascherine contraffatte e che vede tra gli indagati anche la ex presidente della Camera Irene Pivetti, amministratore delegato della società.

Nel pomeriggio di oggi i militari della Guardia di Finanza di Savona, su mandato della Procura della Repubblica, hanno eseguito perquisizioni presso gli uffici dell’azienda: nel mirino fatture e ogni documentazione utile relativa alle operazioni di importazione e commercializzazione delle mascherine di protezione, già sottoposte a sequestro, che secondo quanto risulta dai primi accertamenti non risponderebbero ai requisiti di legge.

Sono state notificate al legale rappresentante della società informazioni di garanzia per i reati di ricettazione, frode nell’esercizio del commercio, “vendita di cose con impronte contraffatte” e violazioni alla legge doganale, nonché a carico della società per l’illecito amministrativo conseguente ai reati. Alcuni giorni fa era stato disposto anche il blocco dei conti dell’azienda.

“Si tratta di ipotesi di reato su cui sono necessari doverosi approfondimenti investigativi, con le previste garanzie di legge, mediante l’esame e la verifica della documentazione acquisita – commenta il procuratore Ubaldo Pelosi – La finalità dei provvedimenti mira a ricostruire la provenienza della merce, la completezza della documentazione, la sua destinazione sul mercato ed ogni fatto di interesse investigativo”.