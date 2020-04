Italia Viva contesta le mascherine offerte dalla Regione, Marabello (FdI): “Continuano le polemiche sterili”

Regione. “Continuano le inutili e sterili polemiche della minoranza consiliare in Regione Liguria. A ‘preoccupare’ questa volta la sinistra sono le mascherine chirurgiche spedite ai cittadini gratuitamente dalla Regione che riportano, sulla bustina che le contiene, il logo dell’ente e quello della protezione civile”. A dichiararlo Fabrizio Marabello, portavoce di Destra sociale in Fratelli d’Italia.

“I consiglieri di Italia Viva bollano l’iniziativa come propaganda politica del governatore Giovanni Toti reo, infatti, di aver riportato i suddetti loghi per fini elettorali – specifica Marabello – A questo punto il quesito è d’obbligo: quale mittente avrebbe dovuto apporre sulle bustine la giunta regionale?”.

“Il polverone alzato dai renziani si commenta da solo e sarebbe arduo sforzarsi di comprendere cosa passa nelle menti delle persone. Noi ci limitiamo a evidenziare che il sindaco piddino di Pontedera (PI) Matteo Franconi è andato ben oltre – riprende il portavoce – Sulle confezioni delle mascherine consegnate alla popolazione locale appare addirittura il suo nome e cognome”.

“A completare l’opera mancava solo il simbolo del Partito Democratico. Ma un’altra domanda sorge spontanea – conclude Marabello – Franconi sarà forse candidato alle prossime consultazioni regionali in Toscana? Ai valenti e attenti consiglieri di Italia Viva l’ardua sentenza!”.

