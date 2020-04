Mascherine, Michelucci (Italia Viva): “Creare un sistema autonomo di produzione”

Genova. “Le mascherine arrivano a singhiozzo, in molte zone non sono ancora arrivate ai cittadini. Giusto ragionare di come far ripartire la regione, ma prima tutti i cittadini devono avere i dispositivi di protezione”. Lo dichiara Juri Michelucci, capogruppo di Italia Viva in Regione Liguria.

“Qualche settimana fa – prosegue – ho proposto l’avvio di un censimento per creare una rete fra le attività liguri che possono produrre mascherine. La regione Toscana lo ha fatto, ha creato il ‘distretto delle protezioni’ e ora può distribuire gratuitamente circa 1,5 milioni di mascherine al giorno e fino a trenta mascherine a persona al mese”.

“I cittadini devono sentirsi protetti – spiega – per questo occorre un’ordinanza che imponga l’utilizzo dei dispositivi di protezione, ma hanno altresì il diritto ad avere mascherine e guanti soprattutto se vogliamo seriamente parlare della fase 2 del Covid. Visto che questo non è avvenuto chiedo a Toti e alla Giunta di creare un capitolo di bilancio destinato alla creazione di un sistema autonomo di produzione di mascherine affinché si possa coprire totalmente la domanda di mascherine dei cittadini e dei lavoratori liguri senza che vi siano speculazioni al rialzo di mercato”.

“Anziché perdere tempo per stampare i loghi della Regione da mettere nelle mascherine si attivino per un sistema vero e proprio come ha già fatto la Toscana” conclude Michelucci.