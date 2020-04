Mascherine contraffatte, Irene Pivetti indagata anche a Savona

Savona. La Procura di Savona ha deciso di iscrivere la ex presidente della Camera Irene Pivetti nel registro degli indagati in qualità di amministratore delegato della Only Italia Logistic, azienda finita nella bufera per l’importazione di mascherine contraffatte.

A dare il via all’inchiesta il sequestro di una fornitura destinata alla Farmacia Saettone di Savona: da quelle mascherine con marchio CE e certificazioni irregolari è iniziata infatti una indagine che ha raggiunto la società importatrice dalla Cina, la Only Italia Logistic, che fa appunto capo alla Pivetti, ed è culminata in un maxisequestro di dispositivi al terminal 2 dell’aeroporto di Malpensa.

Qualche giorno fa era già arrivato il decreto di blocco dei conti dell’azienda; ora la decisione di indagare la ex presidente della Camera contestandole la violazione dell’articolo 515 del codice penale (frode nell’esercizio del commercio) ma anche il falso documentale (relativo alle certificazioni contraffatte) e, soprattutto, aver importato le mascherine in regime di esenzione Iva.

L’indagine condotta da Procura di Savona (procuratore Ubaldo Pelosi e pm Giovanni Battista Ferro) e Guardia di Finanza di Savona (comandata dal colonnello Giovanni Palma) si è concentrata sulla filiera di distribuzione. Andando a ritroso si è appunto risaliti alla Only Italia Logistic srl e a Irene Pivetti che, secondo gli inquirenti, avrebbe importato decine di milioni di mascherine: 15 milioni destinate alla Protezione Civile (pagate oltre 25 milioni di euro) e altri 9 milioni destinati a ospedali e farmacie. Prodotti importati in regime di esenzione Iva (quindi con violazione dei dazi doganali, da qui il blocco dei conti correnti) e con certificazioni irregolari.

La decisione della Procura di Savona arriva a poca distanza da un analogo provvedimento della Procura di Siracusa all’ambito di una inchiesta parallela.