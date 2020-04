Mascherine, a Finale il sindaco chiede aiuto alle “Amiche della Pigotta”

Finale Ligure. Iniziativa dell’amministrazione finalese che acquista materiale necessario alle volontarie Amiche della Pigotta affinché il gruppo produca nei prossimi giorni e nelle prossime settimane migliaia di mascherine lavabili.

“Da molti anni questo fantastico gruppo di volontarie produce per Unicef Bambole-Pigotte per bambini – racconta il sindaco Ugo Frascherelli – Di qui l’idea di chiedere aiuto affinché producessero mascherine, anche loro convertendo la attività come tante fabbriche italiane in questo periodo”.

La proposta è stata accolta con entusiasmo dalle signore che subito si sono adoperate per fornire un elenco preciso di materiale necessario per iniziare la loro attività. Materiale già ordinato dall’amministrazione, che conta di fornire mascherine a tutta la città.

“Ci stiamo attivando – spiega il sindaco – per un nuovo acquisto di mascherine che vorremo recapitare gratuitamente a tutti i nostri concittadini nelle prossime settimane (compatibilmente con il trasporto della merce che contiamo di ordinare tra lunedì e martedì). Con quelle prodotte dalle volontarie valuteremo invece in base al numero che riusciremo ad avere. Inizieremo dai giovani finalesi e dai meno giovani, sperando di passare anche alle altre fasce di popolazione. Vedremo, nel frattempo avviamo la produzione insieme alle nostre volontarie”.