Loano. Quest’oggi il presidente del Lions Club Loano-Doria, Giacomo Piccinini, ha consegnato al sindaco di Loano, Luigi Pignocca, e al vice sindaco, Luca Lettieri, buoni pasto (per un valore di 1.600 euro) da distribuire ai cittadini maggiormente in difficoltà per il tramite dei servizi sociali comunali.

I fondi provengono dalle vendite del libro “Sul filo dei ricordi” di Dante Matiz, editato proprio grazie al Lions Club loanese. Inizialmente i proventi erano destinati alla residenza protetta Ramella di via Stella: “Di fronte all’urgenza di buoni pasto creata dall’attuale situazione – dicono i Lions – abbiamo ritenuto opportuno dirottare a questo scopo la cifra inizialmente destinata struttura. La vendita del libro riprenderà con il ritorno ad una nuova normalità. Così avremo tutti una seconda opportunità, attraverso l’acquisto del volume, di aiutare la residenza protetta e gli anziano che vi vivono”.

Il sindaco Pignocca ed il vice sindaco Lettieri affermano: “Ringraziamo i Lions per questa importante donazione che permetterà di alleviare non poco le difficoltà di quei loanesi che più di altri hanno sofferto le conseguenze del lockdown. In questi giorni i nostri uffici hanno avviato la distribuzione dei buoni alimentari previsti dal governo nell’ambito della cosiddetta ‘solidarietà alimentare’. Finora le domande presentate sono state 249 ma soltanto 204 di queste sono state accettate: i 45 richiedenti esclusi percepiscono già altre forme di sostegno al reddito e perciò non rispondevano ai requisiti richiesti dal ‘bando’ nazionale. In totale i fondi messi a disposizione finora ammontano a 38 mila euro circa”.

Sempre in ambito di “solidarità alimentare”, si ricorda che il Comune di Loano ha attivato un conto corrente sul quale i cittadini potranno effettuare donazioni e versamenti a favore delle famiglie più bisognose. Chi lo desidera può effettuare una donazione utilizzando le seguenti coordinate bancarie: Conto corrente numero 015/014775. IBAN: IT59 Z084 5049 4300 0000 0014 775