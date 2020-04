Loano, anziana dispersa in zona Monte Carmelo [AGG. RITROVATA]

Agg. ore 13.45 L’anziana è stata ritrovata pochi minuti fa.

Loano. Allarme a Loano per una persona dispersa. Si tratta di una signora anziana, che si è allontanata da casa attraverso i terreni confinanti nella zona di Monte Carmelo.

A lanciare l’appello è la figlia Giuliana che sottolinea come la signora abbia talvolta vuoti di memoria. L’anziana ha una con sé una borsa bianca e un vecchio telefonino, ma non si è più fatta sentire dal momento in cui ha abbandonato la propria abitazione.

“Se qualcuno la notasse – scrive la figlia della donna sulla propria bacheca Facebook – per cortesia mi contatti al numero 3351647428”.