Lo sport savonese al Comune: “Siamo in sofferenza, servono riduzione Tari e spazi pubblici”

Savona. Questa mattina il delegato del Coni Point Savona, Roberto Pizzorno, ha incontrato in videoconferenza l’assessore allo Sport del Comune di Savona Maurizio Scaramuzza. Tema dell’incontro le problematiche delle associazioni sportive dilettantistiche, dei circoli sportivi e delle palestre di fitness che in questo momento sono in sofferenza.

“Al Comune di Savona – spiega Pizzorno – è stato chiesto di ridurre la Tari, cancellare la Tosap e, vista la situazione di emergenza, concedere alle associazioni sportive dilettantistiche spazi pubblici per poter svolgere le attività sportive nel rispetto delle regole stabilite a causa del Covid-19. Si è deciso, per andare incontro alle Asd, di aprire un tavolo permanente dello Sport dove tutte le associazioni potranno chiedere al Coni le varie istanze che saranno valutate insieme all’assessore allo Sport”.

Pizzorno e Scaramuzza hanno preso atto che, a causa del coronavirus, tante associazioni rischiano la chiusura: per questo chiederanno agli organi competenti di andare incontro alle associazioni sportive dilettantistiche con contributi a fondo perduto e la possibilità di poter aprire gli impianti e le palestre sportive, nel rispetto della sicurezza. “E’ intenzione del Coni Point- conclude Pizzorno – coivolgere al tavolo tutti i Comuni del territorio e la Provincia”.