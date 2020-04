Litecoin, l’alternativa cinese al bitcoin

La criptovaluta Litecoin è analoga al Bitcoin, sebbene vi siano differenze tra le due valute. La principale è che è più facile per i “minatori” (miners) che dedicano le loro risorse all’elaborazione delle transazioni per ottenere vantaggi. Invece, dei 10 minuti tra una rimunerazione e l’altra del Bitcoin, con il Litecoin si verifica ogni 2,5 minuti. Questi risultati avvengono usando qualsiasi piattaforma.

Inoltre, esso è progettato in modo che i sistemi dedicati per generare bitcoin vengano utilizzati anche per produrre contemporaneamente Litecoin. Questa funzionalità è importante secondo il creatore di questa criptovaluta, Charles Lee, il quale ritiene che per gli utenti interessati a generarli sia difficile, al momento, concentrarsi solo sui Litecoin, sebbene possano fare trasferimenti di Bitcoin con Litecoin.

Inoltre, una delle differenze meno tecniche del Litecoin, rispetto a Bitcoin e alle dozzine di valute virtuali basate sul codice Bitcoin, è che il suo creatore, Charles Lee, è il fratello di Bobby Lee, CEO di BTC China. BTC China è il più grande mercato di trading di criptovalute al mondo che ha aperto la strada all’accettazione di transazioni tra le due criptovalute più popolari senza commissioni.

Il sito web di trading di criptovaluta BTC China ha, quindi, annunciato le transazioni senza commissioni tra Bitcoin e Litecoin: “fratelli uniti”. E’ qui la festa!

Forse a causa della sua origine cinese, questa valuta può essere considerata come una di quelle con il maggior numero di schede rimanenti.

La Cina è uno dei paesi in cui le valute virtuali hanno più accettazioni, al punto che le notizie sulle restrizioni sui Bitcoin nel gigante asiatico causano cali immediati nel valore della valuta.

Auroracoin e altre criptovalute nazionali

Strano come contraddittorio, dal momento che si tratta di valute decentralizzate, è come mai i governi non sanno regolamentare, a causa della difficoltà di controllarne l’uso e di consentire transazioni internazionali, le transazioni?

Tuttavia, Auroracoin sembra essere diventata una valuta alternativa alla corona islandese. Come ciò è avvenuto? Distribuendo grandi quantità di denaro virtuale tra i cittadini di quel paese.

Dallo scorso 25 marzo, qualsiasi cittadino islandese può richiedere un importo di Auroracoins (AUR). In particolare, 31,8 AUR, che possono essere ottenuti online semplicemente inserendo i propri dati della carta d’identità islandese.

Il suo creatore o creatori si fanno conoscere sotto il nome di Baldur Friggjar ooinsson, un riferimento alla mitologia norrena. Baldur è uno dei figli di Odino, in particolare, il dio che rappresenta la purezza, un po’ ‘meno conosciuto di suo fratello Thor.

Così, sotto quel nome mitologico, fu creata una moneta ‘pre-minata’ al 50%. In altre parole, la metà delle unità AUR è già generata dagli autori, da distribuire tra la popolazione. Il resto è generato dallo stesso sistema utilizzato da Bitcoin, poiché si basa su questa valuta. L’obiettivo è offrire un’alternativa alla valuta ufficiale che non può essere controllata o manipolata dal proprio governo, che ha già rapidamente consenso una pseudo-valuta nazionale che va oltre al suo controllo.