Liguria. E’ nata un’iniziativa gratuita rivolta ai bimbi della Liguria che si annoiano alle prese con la quarantena e che hanno la passione per il disegno.

“Disegna Camelot in un libro” è un progetto, ideato da Dario Rigliaco – autore e sceneggiatore ligure appassionato di racconti e avventure specialmente in chiave fantasy e medievale – in cui si potrà illustrare una pagina di un racconto ambientato nel regno di Camelot e della spada nella roccia. Attraverso le avventure di Mago Merlino, del giovane Artù e dei cavalieri a caccia di draghi, infatti, è necessario valorizzare una morale “nobile” che sottolinea l’importanza di una grande virtù, l’umiltà, attraverso un progetto formativo, divertente, istruttivo e artistico.

Sarà pubblicato un libro e sarà distribuito in tutto il mondo attraverso Amazon con i nomi di tutti gli “artisti in quarantena” che hanno preso parte al progetto. Principalmente, il progetto è rivolto ai più piccoli fino ai 12 anni, quindi saranno i genitori a gestire la comunicazione direttamente con l’autore che si è reso disponibile in prima persona a gestire il tutto. Dopo essersi proposti per partecipare attraverso una semplice email, l’autore invierà in risposta una pagina del racconto. Sulla base di questo, il bimbo, con l’aiuto dei genitori potrà fare un disegno e inviarlo in formato digitale.

L’autore si è reso disponibile a coinvolgere anche i ragazzi oltre i 12 anni, con l’obiettivo di dare spazio a tutti, il più possibile, a patto che l’idea possa offrire un modo alternativo di passare qualche giornata di un periodo che ha tanto bisogno di arte e di colore.

Dunque, ecco passo passo come funziona:

1) invio un email a dariorigliaco@gmail.com indicando nell’oggetto #DISEGNACAMELOTINUNLIBRO. Nell’email indico nome, cognome, età e città dell’artista che si intende iscrivere all’iniziativa;

2) l’autore risponderà allegando una pagina del libro a cui fare riferimento per effettuare il disegno;

3) l’artista farà un disegno su un foglio A4 in verticale dopo che avranno letto la pagina assegnata;

4) il genitore invierà tramite email il disegno in allegato, scannerizzato oppure fotografato per bene con uno smartphone, in formato JPG entro il 15 maggio 2020.

“Utilizzare il tempo per fare qualcosa di artistico e di unico che rimarrà negli anni è un privilegio da cogliere e un libro vivrà per sempre – commenta Rigliaco – E’ ciò che posso offrire in questo momento difficile per tutti, il mio tempo libero e un mio racconto, “Camelot”, ispirato agli eroi della tavola rotonda e a disposizione di chi avrà la volontà di collaborare per dargli vita”.

“Attenzione, non sto cercando artisti professionisti, sto offrendo le pagine di una mia opera ai più piccoli, per dargli l’opportunità di giocare con qualcosa di nuovo e di formativo, come farò io stesso con i miei figli” conclude Dario, conosciuto ai suoi lettori per iniziative simili, come ad esempio ‘il ponte degli angeli’, la fiaba che narra metaforicamente ai più piccoli, la tragedia del ponte Morandi e di cui i proventi sono stati devoluti in beneficenza alle associazioni di volontariato che si sono recate sul luogo del crollo.

Oppure come i tre libri usciti su Amazon ad aprile “Il medioevo in 111 risposte” con l’obiettivo di far conoscere la storia in modo leggero, immediato e illustrato. L’autore terrà informati i lettori sul seguito del progetto sulla sua pagina Facebook “Dario Rigliaco autore”. Le adesioni potranno essere chiuse quando non ci saranno più pagine da assegnare, dunque è meglio inviare un email quanto prima.