Liberazione, The Brixton Band reinterpreta “Bella Ciao”. E la dedica a medici e infermieri in lotta contro il coronavirus

Alassio. Vuole essere il loro personalissimo “tributo, oggi più che mai, ai valori della resistenza” e “un saluto affettuoso e pieno di gratitudine a tutti i medici, infermieri, personale sanitario, volontari, che sono in prima linea a rischiare le proprie vite per salvare le nostre” le personalissima versione di “Bella ciao” registrata “a distanza” da The Brixton Band, gruppo musicale nato nel 1994 all’interno dell’omonimo circolo Arci di Alassio.

“In questi giorni di quarantena – spiegano i membri della band – abbiamo avuto l’idea di registrare questo video, ognuno da casa propria, suonando ‘Bella Ciao’ in occasione della Festa di Liberazione”.

Il risultato è un mosaico di parti cantate e suonate che, unite tra di loro in montaggio, ricostruiscono quella che è la canzone simbolo della lotta di liberazione e della festa del 25 Aprile.

In questo periodo di emergenza sanitaria, però, il brano è diventato anche una sorta di inno alla “resistenza” nei confronti del Covid-19. Da qui la decisione del gruppo di dedicare la loro performance anche a medici, infermieri, sanitari, volontari che stanno cercando di liberare tutti noi dalla minaccia della pandemia: “Grazie, grazie davvero per il vostro impegno ed il vostro coraggio”.