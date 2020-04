Lettura espressiva: un corso online tenuto dalla finalese Chiara Tessiore

Finale Ligure. Nella speranza che questi giorni difficili siano forieri di riflessioni e miglioramento, l’Associazione Baba Jaga lancia una proposta formativa dedicata ad insegnanti e a tutti coloro che, per lavoro o per diletto, hanno a che fare con la lettura ad alta voce: un corso online di tecniche di lettura espressiva guidato dalla finalese Chiara Tessiore (nella foto), attrice e formatrice nell’ambito del teatro di parola.

È un dato di fatto che, nel momento in cui i testi diventano oggetto di studio obbligatorio, la lettura scolastica spesso porti gli studenti a trattare i grandi brani di prosa o poesia della storia della letteratura come “materiale morto”.

Il corso online di Associazione Baba Jaga propone di fornire agli iscritti degli strumenti per addentrarsi nelle tecniche di lettura espressiva da punto di vista teatrale, cominciando, cioè, a focalizzarsi sull’azione, la direzione, il ritmo, il suono, le distanze, i punti di vista, per trovare il modo più efficace di trasmetterne la forza espressiva e la vitalità; l’obiettivo è anche quello di evincere principi che possano applicarsi in linea generale alla lettura ed esposizione dei testi in classe o in pubblico, con nozioni di base sull’uso della voce e dei registri espressivi, tecniche di respirazione, articolazione, fonazione.

Il corso è individuale, per cui non ci sono termini di iscrizione; gli incontri si definiscono insieme all’insegnante.

Per informazioni e modalità di iscrizione è possibile visitare la sezione “eventi” sul sito internet www.teatrodelleudienze.org oppure telefonare al numero 3515699339.