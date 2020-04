L’Asd RunRivieraRun lancia le videoconferenze con i grandi dell’atletica: si parte con Giorgio Calcaterra

Finale Ligure. Nasce oggi il nuovo progetto dell’Asd RunRivieraRun, Accademia della Corsa: “I Re e le Regine dell’Atletica ai tempi del Covid-19. L’attività fisica, un modo per sconfiggere il nemico invisibile”.

Si tratta di una serie di videoconferenze su Skype con i grandi dell’atletica leggera, che si sono distinti in Italia e a livello internazionale.

Il primo appuntamento si terrà sabato 18 aprile alle ore 19. Ospite il grande Giorgio Calcaterra, ultramaratoneta, tre volte campione del mondo della 100 chilometri e vincitore per dodici volte consecutive della 100 km del Passatore.

Interverranno il presidente Fidal Nazionale Alfio Giomi e il presidente Fidal Liguria Riccardo Artesi. Introduce e modera Luciano Costa, presidente dell’Asd RunRivieraRun.

La partecipazione è su invito e a numero chiuso. Per partecipare è sufficiente inviare un’email a info@runrivierarun.it inserendo il proprio indirizzo Skype per poter essere contattati. Chi desidera potrà prenotarsi per porre una domanda.

Il logo utilizzato per gli incontri è stato realizzato dall’artista, illustratore e vignettista genovese-londinese Massimo Fenati, che ha sconfitto, nella sua casa di Londra, il Covid-19.

Le prossime videoconferenze vedranno come ospiti Stefano Baldini, Stefano Mei, Nadia Ejjafini ed altri grandi personaggi dell’atletica leggera. All’insegna di una delle frasi celebri di Mahatma Gandhi: “La vita non è aspettare che passi la tempesta, ma imparare a ballare sotto la pioggia”.

.