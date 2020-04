Loano. In Emergenza COVID-19 vestirsi significa indossare i dispositivi DPI (Dispositivi di Protezione individuale): tuta, calzari, doppi guanti e mascherina.

Una procedura delicata, che deve però avvenire in pochi minuti. Per questo è fondamentale l’aiuto reciproco. Si deve essere certi di non lasciare nessun parte del corpo scoperta, ad eccezione degli occhi. Ecco le immagini.

Greta è una fotografa freelance. Ha iniziato a fotografare a 14 con l’analogica di suo nonno e non ha mai smesso. Il reportage fotografico è ciò con cui da sempre si esprime e cerca di raccontare storie. A questo link trovi le puntate del suo reportage.