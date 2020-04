La Veloce scende in campo per il San Paolo: attivata una raccolta fondi

Savona. Un’altra squadra scende in campo per l’ospedale San Paolo, in questo periodo di emergenza legato al Coronavirus.

Si tratta dell’Asd Fbc Veloce 1910, società calcistica di Savona, che ha organizzato una raccolta fondi. Si può contribuire donando attraverso un sito di crowdfunding, raggiungibile cliccando qui. L’iniziativa, appena lanciata, ha già raccolto 130 euro.

“Cari dirigenti, allenatori e famiglie – dicono i dirigenti del sodalizio granata -. Ci sembra giusto dare un piccolo contributo al nostro ospedale e al nostro personale sanitario in questo momento di emergenza“.

Per spiegare al meglio la situazione, viene riportato un sms ricevuto da parte di un operatore del San Paolo: “Ho chiesto alla caposala: occorrono nastro di carta, da imbianchini per intenderci, alto 5 centimetri; sacchetti spessi della spazzatura piccoli, possibilmente non neri; forbici arrotondate, penne e pennarelli neri. Potrà sembrare strano, ma tutto quello che si usa in camera calda deve essere buttato”.