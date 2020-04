La Messa di Pasqua con il vescovo Calogero Marino domenica alle 10 in diretta streaming su IVG.it

Savona. Domenica prossima, 12 aprile, il Pontificale solenne del giorno di Pasqua presieduto dal vescovo Calogero Marino come è noto sarà celebrato nella Cattedrale di N.S. Assunta a porte chiuse.

Sarà comunque possibile seguire la Messa in diretta streaming sul nostro quotidiano online IVG.it.

La celebrazione è stata pertanto anticipata alle 10.00 in modo da non sovrapporsi alla Messa di Papa Francesco trasmessa in televisione.

L’omelia del vescovo Marino sarà inoltre visibile in differita sul canale YouTube “Diocesi Savona-Noli”, sulla pagina Facebook de Il Letimbro e sugli altri profili social diocesani.