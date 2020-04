La Liguria protagonista della storia dello Stato di Israele: un evento online per i 100 anni della Conferenza di Sanremo

Liguria. Un evento online “perché non si dimentichi una parte fondamentale della storia avvenuta in Liguria” e “per confermare e rinnovare quel profondo rapporto di amicizia e vicinanza che lega da sempre la nostra regione al popolo ebraico e allo Stato di Israele”. E’ quello in programma domenica 26 aprile e promosso dall’associazione Italia Israele di Savona.

“Cento anni fa la Liguria e, in particolare, la città di Sanremo diventavano protagonisti della storia del vicino e medio oriente. I rappresentanti delle potenze vincitrici il primo conflitto mondiale si incontrarono dal 19 al 26 aprile 1920 per decidere la sorte dei territori che erano appartenuti al collassato Impero Ottomano. Il consiglio supremo della conferenza, per conto della Lega delle Nazioni, assegnava alla Francia il mandato per i futuri stati di Siria e Libano, che diventavano stati esclusivamente arabi mentre alla Gran Bretagna era assegnato, oltre a quello per l’Iraq, il mandato per la Palestina”.

“Con la risoluzione adottata dal consiglio della conferenza il 25 aprile 1920 era riconosciuto espressamente il legame storico del popolo ebraico con la Palestina e si incaricava la mandataria di dare esecuzione alla Dichiarazione Balfour del 1917 e quindi assicurare in Palestina la ricostruzione della nazione del popolo ebraico, favorendone l’immigrazione degli ebrei della diaspora e la loro sistemazione. Le previsioni della Risoluzione del 25 aprile 1920 non sono, fra l’altro, mai state revocate o annullate conservando pieno valore anche oggi. Con la Conferenza di Sanremo la Dichiarazione Balfour diventava atto vincolante di diritto internazionale. Cent’anni fa in Liguria, ebbe quindi luogo il primo riconoscimento ufficiale del futuro stato ebraico”.

Come affermato pochi giorni fa dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte “uno dei semi dell’ulivo che sarebbe diventato il simbolo dello Stato di Israele fu piantato a Sanremo”. In questi giorni si sarebbe dovuto tenere in Sanremo un grande evento per la celebrazione del Centenario della Conferenza ma la situazione sanitaria ha costretto gli organizzatori della European Coalition for Israel a rinviarlo in autunno.

L’Associazione Italia Israele di Savona ha comunque voluto creare un evento che sarà online domenica 26 aprile “perché non si dimentichi una parte fondamentale della storia avvenuta in Liguria e, come riferisce la presidente Cristina Franco “per confermare e rinnovare quel profondo rapporto di amicizia e vicinanza che lega da sempre la nostra regione al popolo ebraico e allo Stato di Israele”.

“La nostra celebrazione online, in cui parteciperanno con un contributo video i componenti del direttivo, sarà preceduta da un messaggio per la nostra regione dell’Ambasciatore dello Stato di Israele in Italia Dror Eydar, che è stato ospite della provincia di Savona ai primi di febbraio di quest’anno per partecipare ad un convegno sui ‘100 anni di Israele in Italia’: dalla conferenza di Sanremo alle partenze dalle coste liguri verso Israele delle navi cariche di sopravvissuti della Shoah e sino alla adozione da parte della regione Liguria, prima istituzione in Italia, della definizione operativa di antisemitismo deliberata dall’Alleanza Internazionale per la Memoria dell’Olocausto nel 2016”.