La cucina di Valbormida Formazione sbarca sul web

Carcare. Valbormida Formazione, l’ente di formazione di Carcare che da anni opera nell’ambito della formazione professionale con particolare riferimento al settore della ristorazione, ha messo in campo modalità formative innovative.

Già titolare del primo ristorante didattico in provincia di Savona, l’ex Palmira di Carcare, oggi l’ente di formazione professionale accreditato presso Regione Liguria sbarca sul web con un nuovo progetto didattico.

“Abbiamo lanciato un sito istituzionale tutto nuovo (www.valbormidaformazione.it) che, in tandem alla pagina Facebook Valbormida Formazione”, ci aiuterà a veicolare una serie di video tematici realizzati dai docenti di sala e cucina”, commenta Paolo Piccone Casa, legale rappresentante dell’ente.

I video avranno un duplice scopo: quello didattico per gli allievi impegnati nella formazione a distanza su piattaforma appositamente dedicata, e quello divulgativo dal momento che si rivolgono a tutte le persone intenzionate a cimentarsi, anche per la prima volta, nella preparazione di piatti elaborati, nelle tecniche di caffetteria o nella conoscenza dei vini.

“La cucina è passione, cura, sensazione: in questo momento di particolare difficoltà e di distanziamento socio-relazionale necessario per il contenimento del Covid-19, abbiamo voluto esprimere così la nostra vicinanza all’intera comunità, mettendo in campo tutta la passione, competenza e creatività che da sempre hanno caratterizzato il nostro ente. I momenti conviviali della cena o di un buon aperitivo fanno parte della cultura del nostro paese; in molti condividono a distanza momenti di incontro, con il supporto della tecnologia” conclude Alberto Isetta, direttore di Valbormida Formazione.

I video formativi saranno un appuntamento per utenti e studenti: Valbormida Formazione ha preparato un piano a cadenza settimanale volto a guidare passo dopo passo le persone nell’acquisizione di nuove abilità di base o nel rafforzamento di capacità già consolidate, stimolandone il talento la curiosità.