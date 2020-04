Liguria. Ancora tre week end chiusi in casa, il primo di quali è quello che si apre oggi e che beffardamente sarà caratterizzato ancora una volta da sole e temperature sopra la media del periodo.

Bel tempo oggi e domani quindi, forse qualche nuvola potrà velare il lunedì di Pasquetta che comunque per la prima volta non vedrà nessun pic nic.

Per quanto riguarda la situazione di oggi, sabato 11 aprile, qualche strato nuvoloso basso è possibile lungo le coste tra la notte e il primo mattino, in dissolvimento. Cielo sereno per il resto della giornata.

Venti deboli in prevalenza meridionali. Mare calmo o quasi calmo. Temperature stazionarie: sulla costa minime tra 11 e 16 gradi, massime tra 18 e 22 gradi; all’interno minime tra -2 e 8 gradi, massime tra 16 e 23 gradi.

Per domenica 12 aprile, invece, ancora bel tempo su tutta la regione. Velature o nubi alte in arrivo sul Ponente nel pomeriggio senza conseguenze.

Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mare generalmente poco mosso. Temperature stazionarie o in lieve calo nei valori massimi lungo le coste.

Lunedì 13 aprile nubi sparse su tutta la regione fin dal mattino, ma con basso rischio di pioggia. Ventilazione moderata da sud-est, mare mosso, lieve calo termico.