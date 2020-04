Istat, in provincia di Savona morti in aumento del 50% nei primi 21 giorni di marzo

Savona. La pandemia di coronavirus, con la quale conviviamo da un mese e mezzo, vede le nostre giornate scandite dai numeri, espressi nel bilancio della Protezione Civile che tra nuovi casi di contagio, decessi e guarigioni aggiorna quotidianamente l’entità della diffusione in Italia.

Il numero complessivo delle morti legate al Covid-19 è divenuto oggetto di discussione quando gli amministratori di alcuni Comuni delle aree più colpite dal virus hanno messo in dubbio i dati ufficiali, facendo intendere che in realtà le persone decedute sono un numero maggiore di quante ne siano state effettivamente conteggiate.

Fino a qualche giorno fa pareva plausibile che il numero di decessi non ufficialmente associati al Covid-19 fosse relativamente sparuto, poi il dubbio che i numeri fossero più elevati si è diffuso. Al punto da portare l’Istat a produrre una statistica sull’andamento dei decessi, con i dati anticipatori del 2020.

Il bilancio demografico completo di fine marzo sarà noto solamente il 25 luglio. L’istituto di statistica, nel frattempo, ha raccolto i dati di 1.084 comuni italiani (sui 7.904 complessivi) relativi al periodo che va dall’1 al 21 marzo 2020. Confrontandoli con lo stesso periodo del 2019, è emerso che sono raddoppiati, passando da 8.054 a 16.216.

Per quanto riguarda la provincia di Savona, sono 4 i Comuni presi in esame. Un campione comunque significativo, perché nel complesso contano 85.245 abitanti (al 30 novembre), ovvero il 31% dei residenti in provincia. Ebbene, in queste quattro città nel 2019 i morti erano stati 62; nel 2020 se ne sono contati 93: un aumento del 50%.

Ad Alassio, dall’1 al 21 marzo 2019, erano morte 11 persone (3 maschi e 8 femmine), quest’anno ne sono decedute 15 (8 maschi e 7 femmine) con un aumento del 36%.

Ad Andora un anno fa si era registrato un solo decesso (1 maschio), quest’anno sono stati 6 (6 maschi); crescita quindi pari al 500%.

A Quiliano si è passati dai 4 decessi del 2019 (1 maschio e 3 femmine) ai 7 del 2020 (5 maschi e 2 femmine), segnando un più 75%.

A Savona nelle prime tre settimane di marzo 2019 i decessi erano stati 46 (18 maschi e 28 femmine); nel 2020 se ne sono contati 65 (35 maschi e 30 femmine) con una crescita del 41%.

Si nota quindi un’evidente inversione di genere: mentre solitamente muoiono più donne che uomini (le femmine in Italia sono di più e dall’età media più elevata), in questo periodo i decessi dei maschi sono stati la maggioranza (il 58%). Ed è noto, secondo i report dell’Iss, che la letalità legata al coronavirus è più elevata tra gli uomini.

In questi quattro Comuni nel 2019 erano morte 5 persone di età compresa tra i 65 e i 74 anni (quest’anno ne sono morte 11), 20 persone di età compresa tra i 75 e gli 84 anni (quest’anno ne sono morte 28) e 33 persone di 85 anni e oltre (quest’anno ne sono morte 47). Da ciò si evince che i decessi al di sotto dei 65 anni di età erano stati 4 nel 2019 e 7 nel 2020. Sono in crescita, quindi, le morti in ogni classe di età presa in esame.

In sintesi, nonostante il periodo preso in esame, 21 giorni, sia piuttosto breve per definire l’incidenza dell’epidemia sulla mortalità, l’aumento dei decessi appare significativo, al punto da indurre a pensare che alcune morti non attribuite al Covid-19 lo abbiano avuto quale concausa.

A tale proposito, l’Istat effettuerà ulteriori approfondimenti anche in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità per un più efficace monitoraggio dell’impatto dell’epidemia Covid-19 sulla mortalità complessiva.