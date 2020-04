Savona/Vado. Un incidente si è verificato intorno alle 7.30 di questa mattina sull’autostrada tra Savona e Vado Ligure, all’incirca all’altezza dei Docks.

L’incidente è avvenuto nel punto esatto in cui poco più di un mese fa, lo scorso 12 marzo, si era verificato uno schianto estremamente simile. Il camionista ha perso il controllo della motrice, forse a causa dell’asfalto viscido, ed è finito in testa coda andando a sbattere prima contro il muro e poi contro il guard rail.

di 6 Galleria fotografica Incidente aurelia bis Vado









Come si può vedere dalle immagini il guard rail era appena stato sostituito dopo l’ultimo incidente. Al momento la viabilità in direzione Vado Ligure è interrotto nel tratto interessato, mentre la circolazione sulla corsia opposta è regolare.

Sul posto sono intervenuti i medici del servizio sanitario d’emergenza e i vigili del fuoco.

Un episodio molto simile si era verificato come detto lo scorso 12 marzo esattamente nello stesso punto: anche in quel caso un camionista aveva sbandato, urtando il guard rail e finendo in testacoda contro il muro laterale. Qui sopra il video.