Savona. L’Autostrada dei Fiori è attualmente chiusa, in direzione del confine di Stato, a causa di un incidente stradale che si è verificato intorno alle 9,30 tra Albisola e Savona, all’altezza del km 37.

Un mezzo pesante, all’interno di una galleria, per cause ancora da accertare, ha sbandato ed è andato in testacoda. Il tir ha finito la sua corsa ponendosi con la motrice di traverso, ostruendo così l’intera carreggiata.

di 9 Galleria fotografica Incidente in A10, tir di traverso in autostrada









Sul posto è giunta prontamente la Croce Verde di Albisola che ha condotto il conducente dell’autoarticolato, lievemente ferito, in codice verde al San Paolo. Sono intervenuti anche la polizia stradale per i rilievi del caso e i vigili del fuoco che stanno procedendo nelle operazioni di rimozione del mezzo.

Per i mezzi leggeri provenienti da levante, quindi, l’uscita obbligatoria è al casello di Albisola, con la possibilità di rientrare in autostrada a Savona. I mezzi pesanti, incolonnati in autostrada, formano già oltre un chilometro di coda.