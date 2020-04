Incidente ad Albisola, sempre gravi le condizioni del 17enne: si valuta il trasferimento in altra struttura

Agg. Ore 13.30: In seguito alla tac a cui è stato sopposto il 17enne, questa mattina, al San Paolo di Savona è emersa una lesione ad un vaso sanguigno, che ha “stoppato”, almeno per ora, l’ipotesi di trasferimento in un’altra struttura (centro più accreditato al momento, Le Molinette di Torino). Per questo motivo, il giovane è stato trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove nelle prossime ore sarà sottoposto ad angiografia urgente. Solo in seguito, in base all’esito, si deciderà per l’eventuale trasferimento in altra struttura.

Albisola Superiore. Restano gravi le condizioni del 17enne Federico T. che, ieri (29 aprile), è stato coinvolto in un grave incidente stradale lungo la sp334, nei pressi di via della Pace, ad Albisola Superiore, mentre era a bordo della sua moto da cross.

Trasportato d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale San Paolo di Savona, si trova tutt’ora ricovero in struttura, dove le sue condizioni vengono monitorate costantemente. Proprio questa mattina verrà eseguita una tac e, in base all’esito, si deciderà in che modo procedere. Pare si stia valutando anche l’ipotesi di trasferimento in un’altra struttura.

L’incidente è avvenuto ieri sera, nella zona di via della Pace, ma la dinamica dell’accaduto non è ancora chiara: l’unica cosa certa è che il giovane ha perso il controllo del mezzo a due ruote, forse per un malore o una disattenzione, ed è caduto rovinosamente.

Saranno i rilievi e gli studi del caso, effettuati dalla polizia locale di Albisola Superiore, a chiarire i dettagli dell’incidente e le cause che hanno indotto il veicolo a sbandare. Nella caduta, il giovane ha anche impattato contro alcune auto parcheggiate, finendo poi per rimanere incestato sotto una di esse e riportando due brutti traumi, addominale e cranico, oltre a diverse ferite ed escoriazioni.

Quindi, la disperata chiamata ai soccorsi e l’intervento dei militi della Croce Verde di Albisola, coadiuvati dai vigili del fuoco che, non senza difficoltà, hanno estratto il 17enne. In serata, il giovane è stato poi operato al San Paolo di Savona e, al termine dell’intervento, è stato trasferito presso il reparto di rianimazione. In mattinata, come anticipato, sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti (Tac) per poi valutare il da farsi.

Il ragazzo è molto conosciuto, non solo sul territorio albisolese, e viene descritto da chi ben lo conosce come “una persona solare, allegra e sempre disponibile a dare una mano a tutti”. Studente nell’istituto Itis Ferraris-Pancaldo di Savona, il 17enne nutre una grande passione per il calcio, che lo ha anche portato a giocare nella squadra dell’Albissola Calcio.