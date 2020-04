In spiaggia ad abbronzarsi o a passeggio con cani e bimbi: i carabinieri aumentano i controlli, presidiati i caselli autostradali

Savona. Individuare tutti coloro che tentano di raggiungere le seconde case per trascorrere il periodo delle festività pasquali ignorando i divieti imposti dalle norme per il contenimento del Covid-19. E’ questo l’obiettivo primario dei maggiori controlli messi in atto nelle ultime ore in tutto il savonese dagli uomini del comando provinciale dei carabinieri di Savona.

Nell’ambito dei controlli mirati volti ad accertare il rispetto del Dpcm, i militari hanno effettuato verifiche su tutte le auto in uscita dall’autostrada, lungo il litorale e nell’entroterra. Per farlo, l’Arma savonese ha schierato pattuglie di tutti i comandi stazione, che hanno effettuato controlli in prossimità dei caselli autostradali; impiegati anche l’elicottero, che ha sorvolato le zone costiere, ed e i carabinieri forestali, per le verifiche nell’entroterra.

Nonostante le raccomandazioni dell’autorità, purtroppo è stato riscontrato ancora un aumento della mobilità urbana: troppe persone erano in giro senza un giustificato motivo o con motivazioni risibili. Tra venerdì e la domenica mattina sono state sanzionate oltre 110 persone che non hanno saputo dare giustificazione della loro presenza in giro nelle varie località, in spiaggia, nelle strade, sul litorale, lungo sentieri collinari, con i cani o peggio con bambini ben lontani dalle loro abitazioni.

Nella giornata di ieri, in particolare, la compagnia carabinieri di Albenga ha messo in atto massiccio dispositivo con il quale ha effettuato controlli “a tappeto” nella zona di competenza sfruttando la presenza dell’elicottero della vicina base di Villanova d’Albenga. Il velivolo ha sorvolato la costa segnalando alle pattuglie la presenza di gente in spiaggia o assembramenti sul litorale, dove la gente sembra non voler rinunciare alla passeggiata o, peggio, a sdraiarsi sulla sabbia per la prima abbronzatura come nulla fosse.

Nella sola serata di ieri, al casello autostradale sono state fermate una ventina di auto in arrivo e fortunatamente solo due o tre sono risultate “non in regola”.

Al termine dei controlli solo nell’albenganese sono state 33 le persone sanzionate. Ma è sempre molto difficile far comprendere alla gente il motivo per cui è obbligatorio stare a casa. È forte la convinzione che il rispetto delle distanze tra persone sia una valida scusa per poter comunque passeggiare, che il portare il proprio cane, magari per ore, a spasso per la città sia una “giustificazione”.

Sebbene il senso della normativa introdotta sia quello di “rimanere a casa” e quindi di convincere i cittadini a non uscire senza motivi effettivamente indispensabili, troppo frequentemente si è evidenziata una noncuranza dell’alta pericolosità del contagio oltre ad una scarsa collaborazione nei confronti delle forze di polizia preposte ai controlli non comprendendo che sono mirati, solo ed esclusivamente, a non compromettere il sacrificio di coloro che hanno deciso seriamente di contrastare il Covid-19 rimanendo a casa.

I servizi saranno ulteriormente intensificati nel prossimo weekend per il quale è già stato previsto di presidiare tutti i caselli autostradali per individuare i cittadini provenienti da altre regioni che tentino di arrivare nelle loro seconde case.