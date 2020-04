Impianti sportivi, Caprioglio e Scaramuzza in videoconferenza con il Coni regionale

Savona. Nella mattinata odierna si è tenuta una riunione in videoconferenza dell’Anci, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, con i vertici del Comitato regionale ligure del Coni.

Tra i Comuni che vi hanno preso parte, quello di Savona, rappresentato dal sindaco Ilaria Caprioglio e dall’assessore allo sport Maurizio Scaramuzza.

I temi affrontati sono stati le richieste di proroga delle concessioni degli impianti per le società sportive e la sospensione delle rette di canone d’affitto per i mesi di non utilizzo delle strutture stesse.

“Personalmente – dichiara Caprioglio – ho chiesto informazioni in merito ai protocolli di pulizia e sanificazione da applicare alle strutture sportive e alla possibilità di stanziamento di nuove risorse regionali e nazionali per le associazioni sportive“.