Il Pensiero: le piante della Piana di Albenga direttamente a casa

Da 15 euro, sei vasi di basilico, ma anche di misto aromatiche, ai 20 euro per sei vasi di fucsie, calle (in questo caso due vasi abbastanza grandi), sino ai 25 euro di una fornitura di piante in vaso da vera primavera. E’ l’iniziativa del Pensiero, storico negozio di fiori di piazza del Popolo ad Albenga, che ha messo a sistema quattro aziende florovivaistiche della Piana per cercare di dare una mano a superare la crisi che il Coronavirus ha portato nella Piana. Il Pensiero, Maurizio Rossetti è il “boss”, ha deciso di portare direttamente nelle abitazioni aromatiche e piante, rigorosamente in vaso, una piccola parte della produzione della Piana, ma non per business, piuttosto per solidarietà, con i produttori e la Croce Bianca.

“In questo momento difficile per tutti abbiamo pensato di unirci più che mai coinvolgendo alcune fra le tante aziende del territorio, dalle quali ci riforniamo da anni, con il desiderio di aiutare chi oggi, come tutti i giorni, ricopre un ruolo importante per la nostra città: la Pubblica Assistenza Croce Bianca di Albenga. Da qui nasce la nostra iniziativa che promuove un’unione simbolica della comunità, una vendita promozionale di piante da esterno coltivate esclusivamente nella nostra piana, fra le quali: aromatiche, basilico, calle, lavande, fucsie e margherite. Insieme possiamo aiutare il nostro territorio con un duplice scopo: attraverso la donazione a favore della Croce Bianca e per mezzo dell’acquisto di piante di produzione locale che possono portare un po’ di colore nelle nostre case e dare gusto ai nostri piatti. L’iniziativa prevede il servizio di consegna a domicilio, gratuito per la città di Albenga e dintorni, nel rispetto delle norme igienico/sanitarie e avrà durata per tutto il mese di Aprile. INSIEME… andrà tutto bene !”, commentano al Pensiero. Info e prenotazioni: 338 1659790.

