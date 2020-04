Il pallanuotista Luca Damonte è diventato papà: è nato Michele

Savona. Lieto evento per un indimenticabile ex della Rari Nantes Savona: Luca Damonte è diventato papà.

L‘attaccante classe 1992, che ha da pochi giorni compiuto 28 anni, ha festeggiato ieri la nascita del primogenito Michele. Un evento che il pallanuotista ha reso noto con un post sulla sua bacheca Facebook.

Luca, cresciuto ad Arenzano, vive a Busto Arsizio dato che dall’estate del 2018 gioca per la Bpm Sport Management. Ha iniziato a giocare con la calottina biancorossa, facendo a Savona la trafila delle giovanili fino al debutto in prima squadra. Fino al 2018 ha militato quasi sempre nella Rari Nantes Savona, con l’eccezione di due sole stagioni, una col Nervi e l’altra con l’AN Brescia, prima dell’addio ai colori biancorossi per vestire, appunto, la calottina dei mastini.