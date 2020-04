“Il Letimbro” batte il coronavirus: disponibile la prima edizione nata in smart-working

Savona. Uscito in questi giorni il numero di aprile de “Il Letimbro”, il mensile della diocesi di Savona-Noli.

In primo piano ovviamente quattro pagine sull’emergenza Coronavirus e su come la stanno affrontando il nostro territorio e la nostra diocesi: dall’attenzione ai più fragili alle iniziative benefiche, dalla situazione sanitaria alle ripercussioni sull’economia fino allo sguardo su ogni singola comunità, da Cogoleto a Finale. Spazio anche per l’omelia del vescovo Marino al Santuario e per l’intervista a Federica Brignone, campionessa di origini savonesi che ha conquistato la Coppa del mondo di sci. Ne “Il Leggio” l’iniziativa per le “visite a domicilio” dell’Ufficio beni culturali della diocesi, i 550 anni del San Giacomo e il tour delle gallerie d’arte. E poi ancora il punto sulle iniziative della Pg e le parrocchie che si orientano sul web per restare in contatto coi fedeli.

“In questo momento difficile dobbiamo anzitutto ringraziare le tante persone in prima linea con il proprio prezioso lavoro, noi molto umilmente possiamo continuare a far bene il nostro raccontando anche queste storie – spiega il direttore Marco Gervino – ‘Il Letimbro’ ha adottato già da tempo modalità di smart working così, pur con fatica, siamo riusciti a confezionare anche questo numero. Le difficoltà non mancano, ma ci siamo impegnati per spedire le copie agli abbonati così come alle edicole e alle chiese che, ricordiamolo, restano aperte. Dobbiamo tutti restare a casa e riteniamo che in questa situazione ‘Il Letimbro’, oltre alla consueta informazione di qualità, possa offrire anche qualche momento di svago intelligente”.