Il futuro è oggi: via a IVG+

Savona. Ci siamo, il “gran giorno” a cui lavoriamo da 8 mesi è arrivato. Da questo momento IVG+ è realtà. Un annuncio che facciamo con orgoglio perchè riassume in modi diversi un po’ tutto quello che siamo: una realtà iperlocale e legata al proprio territorio, e nonostante questo una delle eccellenze del mondo dell’informazione sul web, tanto da essere scelti da Google, primi iperlocali al mondo, per adottare il loro sistema di membership.

Avremmo voluto annunciarlo in un altro contesto, eravamo carichi e pronti: ma l’emergenza ci ha travolto tutti, e abbiamo dovuto farci i conti. In questo periodo non ci siamo mai fermati, lavorando senza sosta per raccontarvi la provincia di Savona in uno dei momenti più difficili della sua storia. Abbiamo cercato di stare “vicini” al territorio, di essere per tutti un valore. Non solo informandovi, ma anche lanciando servizi a sostegno della comunità: ad esempio la mappa dei locali che consegnano a domicilio o che offrono la “spesa sospesa”, oppure l’attività di verifica delle raccolte fondi lanciate in questi due mesi (scovando anche qualche “furbetto” e fermandolo).

Perchè IVG, sin dalla nascita, ha sempre creduto tantissimo nel concetto di “comunità”, facendone il suo valore fondante. Siamo sempre stati “sul” territorio: il focus del giornale è sempre stato sul savonese, senza mai “cercare traffico facile” altrove. Raccontiamo da sempre la nostra terra, i suoi problemi, i suoi punti di forza, le sue speranze. Lanciamo iniziative, organizziamo dibattiti, offriamo spazi “per voi”. Per le vostre lettere, i vostri auguri. IVG/Young, per dare “voce” ai giovanissimi. IVGMagazine, che ospita riflessioni e racconti di blogger savonesi. Il nuovissimo Pensiamoci, per darvi prospettive nuove sulla nostra terra. Persino le necrologie, un servizio che altrove si paga e che su IVG è gratuito.

E lo stesso concetto ci ha sempre guidato nella nostra costante crescita professionale. Un piccolo sito nato il 1 aprile del 2006 oggi conta 14 dipendenti a tempo indeterminato e una decina di collaboratori. Tutti, sempre, sul nostro territorio. Un’opportunità che ha permesso ad alcuni di intraprendere qui una carriera che li ha portati lontano, ad altri di poter restare senza dover cercare fortuna altrove. Un giornale savonese in cui da sempre sono i savonesi a raccontare Savona ai savonesi.

Il progetto IVG+ è nato molto prima del Coronavirus: ci lavoriamo da agosto 2019. E l’idea iniziale era proprio quella di creare qualcosa che, oltre a sostenere noi, portasse benefici al territorio: un aiuto concreto per il mondo del volontariato e per gli imprenditori locali. Da qui ad esempio il piano di sconti: il messaggio era “non comprare su Amazon, fallo nel negozio vicino a casa tua”. Un DNA evidente fin dallo slogan: “leggo locale, compro locale, sostengo locale”.

Poi è arrivata la pandemia, e abbiamo dovuto adeguare la ricetta. In questi mesi i nostri interlocutori erano ristoranti, cinema, discoteche, piccoli negozi: realtà che oggi sono ferme. Tutto questo ci ha portato a dover modificare i piani originali, e ad oggi non possiamo definire nel dettaglio i vantaggi che garantiremo agli iscritti. Le convenzioni saranno attive dopo la riapertura delle attività. Sotto questo aspetto non possiamo che dirvi: noi ci siamo e ci saremo, pronti a dare il nostro contributo per ripartire insieme.

IVG+ è “l’evoluzione” di IVG: una membership che garantirà agli iscritti nuovi modi di leggere il giornale (senza pubblicità, e nella propria casella di posta ogni giorno alle 18) ma anche sconti e un sostegno concreto al no profit savonese. Da oggi è disponibile: si sottoscrive qui.