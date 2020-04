Il cuore grande dei più piccoli

Savona. “Ciao! Mi chiamo Giulia e ho 7 anni e mezzo. Vorrei farvi questo regalo, sono 20 euro da parte mia e di mio fratello”. E, come firma, un cuore. E’ la toccante letterina inviata dalla piccola Giulia a entrambe le pubbliche assistenze di Savona.

La prima a “darne notizia” è stata la Croce Bianca di Savona, che la sera del 30 marzo, mentre tra gli adulti imperversavano le discussioni sul permettere o non permettere le passeggiate con i figli, ha postato la prima foto. “Grazie Giulia, grazie davvero – scrivono i militi – per noi questi sono giorni duri, ma aprire oggi la tua letterina ci ha dato la forza per andare avanti. Un piccolo gesto può davvero fare la differenza”. E quella foto ha immediatamente raccolto le simpatie e i sorrisi dei savonesi: il messaggio della pubblica assistenza ha fatto il giro dei social, “atterrando” anche sulla pagina Facebook di IVG.

Ma quel 30 marzo quella letterina, a quanto pare, era stata inviata anche alla Croce Rossa di Savona. Il comitato locale lo ha raccontato il pomeriggio del giorno dopo, “svelando” anche il nome del fratello: “Ieri una bimba di 7 anni e mezzo, Giulia, ha donato la sua paghetta e quella del fratellino Alessio alla Croce Rossa di Savona. Gesti come questi ci danno una grande spinta e motivazione. Grazie Giulia e Alessio da parte di tutti i volontari e dalla Croce Rossa Italiana, faremo buon uso della vostra paghetta per dare una mano a chi ne ha bisogno”.