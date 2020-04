Borgio Verezzi/Pietra Ligure. “Si comunica che, in considerazione del protrarsi dell’emergenza coronavirus, tutti gli spettacoli della stagione 2020 del teatro Gassman sono sospesi. Stiamo lavorando alla riprogrammazione degli spettacoli e ringraziamo già fin d’ora le compagnie teatrali per la disponibilità manifestata in questo difficile momento”. L’annuncio sulla pagina Facebook del teatro Gassman di Borgio Verezzi, che propria quest’anno aveva rilanciato la stagione invernale.

“Quanto prima verranno comunicate le date di recupero degli spettacoli sospesi”.

“I biglietti già in vostro possesso saranno validi per le nuove date senza bisogno di effettuare il cambio. Vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti sul nostro sito www.teatroborgio.it”.

Stessa sorte anche per la stagione del teatro Moretti di Pietra Ligure, che era tornato protagonista delle scene con un cartellone di spettacoli fatto di qualità e grandi personaggi: “Si comunica che, in considerazione del protrarsi dell’emergenza coronavirus, tutti gli spettacoli della stagione teatrale 2020 sono sospesi. Stiamo lavorando alla riprogrammazione degli spettacoli e ringraziamo già fin d’ora gli artisti e le compagnie teatrali per la disponibilità manifestata in questo difficile momento”.

“Quanto prima verranno comunicate le date di recupero degli spettacoli sospesi”.

“I biglietti già in vostro possesso saranno validi per le nuove date mantenendo stessa fila e posto, senza bisogno di effettuare il cambio. Vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti sul nostro sito www.teatromorettipietra.it e sui canali social del teatro”.