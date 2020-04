“I Re e le Regine dell’Atletica”: domani la videoconferenza con Stefano Baldini

Pietra Ligure. Continuano gli incontri organizzati da Asd RunRivieraRun-Accademia della Corsa “I Re e le Regine dell’Atletica ai tempi del Covid-19. L’attività fisica, un modo per sconfiggere il nemico invisibile“, una serie di videoconferenze su Skype con i grandi dell’atletica leggera, che si sono distinti in Italia e a livello internazionale.

Dopo il primo appuntamento con il re delle Ultramaratone Giorgio Calcaterra, domani, mercoledì 22 aprile alle ore 19, si entra nel mondo delle Maratone, la corsa per eccellenza per qualsiasi runner. Ospite il mito Stefano Baldini, campione olimpico di Maratona ad Atene nel 2004, due volte campione europeo nella specialità e una volta campione del mondo in Mezza Maratona, oltre ad aver conseguito innumerevoli vittorie e titoli di campione italiano.

Interverranno Riccardo Artesi, presidente Fidal Liguria, ed il giornalista sportivo Claudio Paglieri. Introduce e modera Luciano Costa, presidente dell’Asd RunRivieraRun.

La partecipazione è a numero chiuso. Per partecipare è sufficiente inviare un’email a info@runrivierarun.it inserendo il proprio indirizzo Skype per poter essere contattati. Chi desidera potrà prenotarsi per porre una domanda.

Il logo utilizzato per gli incontri è stato realizzato dall’artista, illustratore e vignettista genovese-londinese Massimo Fenati, che ha sconfitto, nella sua casa di Londra, il Covid-19

Le prossime videoconferenze vedranno come ospiti Stefano Mei, esattamente venerdì 24 aprile alle ore 17, Nadia Ejjafini ed altri noti personaggi dell’atletica leggera.