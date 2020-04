I marinai savonesi piangono la morte di “Dulfu” Saettone

Savona. Ancora un lutto per il Gruppo Anmi Vanni Folco di Savona. A soli nove giorni dalla scomparsa di Amedeo Cacace, l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia piange la morte di Adolfo “Dulfu” Saettone.

Classe 1936, a fine anni ’50 Saettone svolse il servizio militare in Marina Militare sulle Corvette. “Da sempre – dicono i portavoce di Anmi Savona – è rimasto legato ai valori della forza armata ed è sempre stato un riferimento per tutti noi. Conosciuto in tutta la provincia ed oltre perché proprietario del Ristorante Madonna del Monte gestito con il figlio Marco, chef di alto livello nonché marinaio a sua volta. È il nostro ‘covo’ per gli incontri conviviali associativi. Buona navigazione nei mari celesti marinaio, ciao Dulfu. Condoglianze dai tuoi marinai savonesi”.