I giovani Leo donano 360 uova al San Paolo di Savona

Savona. Molte sono le associazioni che durante il periodo pasquale scendono in piazza per raccogliere fondi per diverse cause. Una di queste è il Leo Club, l’associazione giovanile del Lions Club international, che raggruppa giovani dai 12 ai 30 anni, i quali dedicano il proprio tempo libero all’attività di servizio per la comunità. Dal 2019 i ragazzi Leo di tutta Italia portano avanti un progetto denominato “Leo for Safety and Security”, che supporta l’attività degli Enti di primo soccorso Italiani attraverso la donazione di kit d’emergenza.

Il 14 e il 15 dicembre dello scorso anno era già stata effettuata una prima discesa in piazza nazionale, con piccoli pandori realizzati dalla famosa azienda “Melegatti”. La raccolta fondi pasquale prevedeva invece la distribuzione di uova realizzate dall’industria dolciaria “Oliviero”, vanificata dall’attuale emergenza epidemiologica. Per questo motivo i Club del Distretto Leo 108 Ia3 (distribuiti tra la Liguria di ponente ed il basso Piemonte) hanno deciso di donare 360 uova all’ospedale San Paolo di Savona.

Spiega il presidente del distretto, l’albisolese Giuseppe Cirillo: “E’ un piccolo gesto di solidarietà che i Club liguri e piemontesi hanno voluto dedicare a chi si impegna ogni giorno per combattere contro questa grave emergenza”.

Le uova saranno distribuite ai medici, infermieri e pazienti della zona gialla (Covid-19) e medicina dirette dal dottor Lionello Parodi e coordinate dalla dottoressa Barbara Zanella e al personale medico e infermieristico della pediatria e neonatologia diretta dal dottor Alberto Gaiero e coordinata dalla dottoressa Patrizia Marenco. Tutti i bambini ricoverati e tutti i neonati (tramite le loro mamme) avranno la gradita sorpresa di avere un uovo pasquale in dono.

Il Distretto Leo 108 Ia3 ha organizzato una raccolta fondi su Gofundme in sostituzione alla discesa in piazza pasquale. Chiunque volesse contribuire al progetto con una donazione troverà informazioni sul sito www.distrettoleo108ia3.it.