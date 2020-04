Guess my Age, due ragazzi di Albenga tra i protagonisti della puntata di questa sera

Albenga. In un periodo così difficile, per gli italiani rinchiusi tra le mura domestiche, a seguito delle restrizioni imposte per evitare la diffusione del coronavirus, la televisione è uno degli svaghi più gettonati.

Tuttavia, molte trasmissioni sono costrette a riproporre repliche, impossibilitate a registrare nuovi episodi a causa dell’attuale situazione. Non è il caso di Guess my Age, programma trasmesso dal canale 8 e condotta da Enrico Papi, che sta proponendo puntate non ancora mandate in onda in precedenza, dato che le riprese sono state effettuate tempo fa, prima delle limitazioni conseguenti al DPCM.

Questa sera sugli schermi televisivi di TV8 ci saranno due ragazzi di Albenga. Sette sconosciuti e centomila euro di montepremi: è questa la sfida che attende Paolo e Nicolò, due giovani amici di Albenga, impegnati a Guess my Age – Indovina l’Età, il popolare quiz condotto da Enrico Papi.

L’obiettivo del gioco sarà quello di indovinare l’età esatta di sei persone durante la prima fase di gioco, con la decurtazione di una parte di montepremi per ogni anno di differenza attribuito, ed un bonus per ogni concorrente indovinato, e di una manche finale, in cui ogni errore farà dimezzare il montepremi accumulato fino a quel momento.

L’appuntamento è quindi per questa sera, mercoledì 1 aprile, alle ore 20,30 su TV8 (canale 8 e 508 del digitale terrestre), oppure su tv8.it in live streaming.