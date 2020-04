Guasto elettrico alla Italiana Coke, elettricista in ospedale per un principio di intossicazione

Cairo Montenotte. Intervento dei vigili del fuoco oggi in tarda mattinata a Cairo, nello stabilimento di Italiana Coke, a causa di un principio di incendio ad un pannello in seguito all’esplosione di un interruttore di media tensione in una cabina elettrica.

Ancora da stabilire le cause del guasto, che ha comportato il fermo degli estrattori con conseguente fumo dalle ciminiere e fiamme dalle torce. Immediatamente sul posto è giunta una squadra dei pompieri di Cairo Montenotte.

Un elettricista che si trovava sul posto ha respirato i fumi riportando un principio di intossicazione. Subito soccorso, è stato trasportato all’ospedale San Paolo dove gli è stato somministrato ossigeno per circa mezz’ora. Le sue condizioni non preoccupano.