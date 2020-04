Praticare sport è una buona consuetudine per chiunque, e per i più fortunati e talentuosi è anche un lavoro vero e proprio. In entrambi i casi, sia che si tratti di un amatore, sia di un professionista, lo sport può solo portare benefici, sia al proprio corpo sia alla propria mente e alla sfera sociale che ci circonda.

Per praticare uno sport, talvolta può bastare soltanto il minimo essenziale, come ad esempio una palla nel calcio, un canestro nel basket. Non dobbiamo dimenticare, però, che anche i dettagli contano e per questo può essere indispensabile prepararsi adeguatamente anche a livello di equipaggiamento.

Vediamo, dunque, quali sono gli articoli sportivi più richiesti nel mondo.

Scarpe da corsa/camminata

La corsa e la camminata possono essere inclusi nella categoria degli sport, trattandosi di esercizio fisico che, se svolto nel modo corretto, porta molti benefici. Proprio queste due attività sono tra le più diffuse al mondo, essendo un qualcosa che può essere praticato facilmente da persone di qualsiasi età.

Le scarpe da corsa e da camminata sono eccellenti, perché coniugano flessibilità, leggerezza e comodità assoluta, requisiti indispensabili per camminare o correre nel modo giusto. Inoltre, permettono di adottare la giusta postura nel fare queste attività, evitando problemi alla schiena.

Maglie termiche

Un articolo molto particolare e richiesto praticamente da chiunque è rappresentato dalle maglie termiche. Si tratta di maglie costruite in materiali specifici, in grado di mantenere la temperatura corporea durante i mesi freddi e consentire, quindi, le attività all’aperto.

Pensiamo soprattutto ai calciatori, che in inverno praticano attività nei campi da calcio all’aperto, ma anche ai runner, o a chi pratica attività in montagna. Una maglia termica è sempre una scelta azzeccata in queste occasioni.

Pesi ed elastici

In questo caso, stiamo parlando dell’opportunità di fare attività da palestra ma in casa propria. I pesi e gli elastici ginnici vendono sempre molto bene, in tutto il mondo. I primi sono i preferiti soprattutto dall’uomo, garantendo la possibilità di formare i propri muscoli al meglio, mentre i secondi sono molto utili anche per le donne.

In entrambi i casi comunque si tratta di attrezzi che consentono di sviluppare potenza e massa muscolare. Non vanno sottovalutati gli elastici, che talvolta consentono di fare uno sforzo non indifferente, quasi alla pari di un peso vero e proprio.

Scarpe da calcio, basket, tennis

I tre sport più praticati al mondo a livello agonistico o amatoriale sono senza dubbio il calcio, il basket e il tennis, diffusi praticamente a livello mondiale. Proprio per questo, ogni anno milioni di utenti si affidano alle rispettive scarpe per praticare al meglio la propria attività sportiva.

Le scarpe da calcio possono essere scelte in base alle proprie necessità: se si gioca a calcio a 5 si propenderà per una scarpa a suola liscia, mentre per il calcio a 11 è opportuno acquistare sia una scarpa classica, sia una scarpa a tacchetti di ferro per terreni bagnati e fangosi. Lo stesso vale per le scarpe da basket e tennis, con l’eccezione che il basket viene spesso praticato all’interno di palestre, e di conseguenza la scelta si semplifica.