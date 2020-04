Giustenice, l’unione fa la forza: il Comune e la farmacia Lorenzo e Michele acquistano nuove mascherine e le donano ai cittadini

Giustenice. L’amministrazione comunale di Giustenice, grazie anche al contributo economico e organizzativo della farmacia SS Lorenzo e Michele e alla dottoressa responsabile Gloria Gallo, è riuscita ad approvvigionare un importante numero di mascherine protettive di tipo chirurgico in modo da fornire a tutti i cittadini un ulteriore supporto alle corrette norme per evitare la diffusione del virus.

La distribuzione straordinaria di tali mascherine avrà luogo da mercoledì 29 aprile presso la sede della stessa farmacia, in via Pianazzo a Giustenice, il cui numero telefonico è 019 637250.

“L’obiettivo è quello di completare l’opera di distribuzione dei dispositivi, iniziata una ventina di giorni fa con la consegna a tutti i residenti ultra 75enni e proseguita nella scorsa settimana con ulteriore consegna, da parte dei volontari della protezione civile, a tutti i cittadini” afferma il sindaco Mauro Boetto.

“L’iniziativa dell’amministrazione, in previsione dell’avvio della fase 2, ha lo scopo di incentivare il progressivo incremento dell’uso dei dispositivi di protezione individuale, a cominciare proprio dalle mascherine, in particolare in luoghi chiusi quali servizi essenziali e luoghi di vendita alimentari” aggiunge il primo cittadino.

“Come tutti sappiamo, la farmacia rappresenta per i cittadini, soprattutto nei piccoli Comuni e in questo momento storico di grande emergenza, il front office territorialmente più diffuso del servizio sanitario – ci tiene a sottolineare Boetto – Per questo voglio fare un ringraziamento particolare, a nome mio personale e di tutta la comunità di Giustenice, alla dottoressa Gloria Gallo, titolare della farmacia SS Lorenzo e Michele di Giustenice, che con grande sensibilità e generosità ha acquistato, insieme al Comune le mascherine per tutta la cittadinanza”.