Giornata mondiale del Libro: streaming e videochat per sostenere la lettura

Savona. Ai tempi del coronavirus e della quarantena forzata nelle case il libro è tornato di moda, così come la lettura: si riscoprono libri vecchi e nuovi, si ritrova il tempo per leggere e approfondiere determinati argomenti che nella routine quotidiana era difficile fare.

Tuttavia permane la crisi dell’editoria cartacea, delle librerie e dei tanti piccoli centri culturali, che l’attuale l’emergenza ha ulteriormente aggravato. Nei giorni scorsi il dibattito sulla riapertura o meno di questi presidi, oggi la celebrazione della Giornata mondiale del Libro e del diritto d’autore, che si festeggia ogni 23 aprile.

Istituita nel 1996, è stata scelta come data simbolica quella del 23 aprile perchè in questo giorno, nel 1616, morirvano tre grandi scrittori i pilastri della cultura universale: Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Garciloso de la Vega. Capitale mondiale della Giornata Mondiale del Libro 2020 Kuala Lumpur, in Malesia.

Anche nel savonese non mancano streaming e videochat di case editrici e autori, pur in una dimensione provinciale. Così come in Liguria: maratone letteraria e sui social, consigli di lettura per i ragazzi a casa da scuola e altro ancora… Tra gli slogan e i messaggi quello della casa editrice “Antonio Sorbello Ediore – editoria scientifica”: “Ogni lettore è presidio di libertà”.

Il pensiero in questa giornata, dove mancano a tanti presentazioni di libri, iniziative culturali e manifestazioni letterarie, è inevitabolmente tornato al noto scrittore Luis Sepulveda, deceduto per una infezione da Covid-19, un autore che aveva forti legami affettivi anche con la Liguria e in particolare con Genova, dove lo avevano affascinato i vicoli del centro storico.. Ma anche con Savona fu immortalato con una maglietta con la scritta “No al carbone” in relazione alla famosa e storica vicenda legata a Tirreno Power.

Tra le iniziative di oggi da seguire online restando a casa, Navigare tra i libri e le parole, evento lanciato dalla rivista “Leggere:tutti”: per tutto il giorno, in diretta streaming sul canale youtube Leggere:tutti, scrittori, attori, registi, musicisti, saranno in dialogo continuo dalle ore 10 alle 20. Interventi, presentazioni, musica, performance teatrali con a tre parole chiave: Cooperazione, Solidarietà e Gratitudine. Fra gli altri, saranno ospiti Massimo Carlotto, Ascanio Celestini, Massimo Zamboni, Giorgio Zanchini, Voci nel Deserto, Melania Mazzucco, Telmo Pievani, David Riondino, Carlotta Rondana e Donald Sassoon. I lettori collegati potranno porre domande via WhatsApp, via e-mail, con Skype o sul canale YouTube di Leggere:tutti.

Maratona letteraria in streaming anche per la Fondazione De Sanctis, organizzata in collaborazione con il Cepell – Centro per il libro e la lettura: Capolavori della letteratura con oltre 100 grandi protagonisti della cultura nazionale ed internazionale.