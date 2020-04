Gestione della sanità, Simona Saccone (FdI): “Dov’è la persona umana al tempo del Covid?”

Savona. “L’attuale emergenza ha sancito, senza mezze misure, l’inadeguatezza della rete territoriale di assistenza”. Questo il commento di Simona Saccone, consigliera comunale di Fratelli d’Italia.

“Il territorio è stato fortemente depauperato – evidenzia Saccone -: da moglie di medico di medicina generale, non posso non tenere in considerazione tutto quanto non emerga nelle statistiche, nei bollettini, per questo la mia condivisione sulla linea tenuta dal consigliere regionale dottor Matteo Rosso è piena: lui non ha voluto accettare la presidenza della Commissione sanità in Regione, perché non completamente in linea con le politiche della Regione Liguria ma ancora di più di questo incapace Governo. Questa è coerenza, e la coerenza non può contemplare da un lato l’appoggio a medici ed operatori sanitari e dall’altro il sostegno delle scelte fatte in tema di sanità”.

“Da moglie di medico di medicina generale – prosegue Saccone – non posso, per interessi personali, non ricordarmi delle persone che mi chiedono aiuto; di chi sta male od è stato male, a casa propria, nella totale assenza di assistenza; dei medici di medicina generale e degli operatori lasciati a se stessi; di una rete territoriale di assistenza carente, se non nulla, proprio quando, se efficiente funzionale ad essere primo filtro, baluardo, come abbondantemente dimostrato in Veneto. Non posso non rilevare che le Rp e le Rsa siano state lasciate sole e, solo ora, scoppiato il tema, vengano considerate. Strutture troppo spesso eterogenee tra di loro, dove l’accreditamento non sempre è garanzia sufficiente per l’ospite e la sua famiglia”.

“Quello che voglio dire – sottolinea la consigliera Saccone – è che la persona non può essere subordinata alle logiche economiche, che ormai sono l’unico criterio che interessa la politica, dopo l’interesse personale naturalmente. Per questo non posso che trovarmi d’accordo con Matteo Rosso. Finita questa prima fase, probabilmente troveremo dei morti, nelle proprie case: persone, non numeri, casi non rientranti nei bollettini, non inseriti in nessuna colonna statistica, anime abbandonate: al netto delle logiche di propaganda, dovremo farci i conti”.

“La gestione del Governo tardiva, superficiale nonostante sapesse il ministero da tempo del possibile arrivo di una devastante epidemia ha lasciato medici e operatori sanitari senza protezioni ne aiuti, mandati a combattere un nemico invisibile e letale. La politica ha bisogno di persone come in consigliere regionale Matteo Rosso che non guardano a ruoli o poltrone ma a fare della politica il mezzo per aiutare i cittadini in un mondo di poltronai e politici inutili, per questo – conclude – mi onoro di fare parte della sua squadra e di seguirlo e appoggiarlo anche nel savonese in questa vicinanza con tutti i medici e operatori sanitari”.