Garlenda, il Comune sensibilizza sui social con lo slogan: “Noi usiamo la mascherina, usala anche tu!”

Garlenda. È stato pubblicato sui social del Comune di Garlenda lo slogan: “Noi usiamo la mascherina, usala anche tu!“, con i ritratti di tutti i consiglieri comunali, uniti per sensibilizzare la cittadinanza all’uso della mascherina.

“Abbiamo ritenuto che un’azione di questo genere fosse più efficace rispetto ad un’imposizione con ordinanza, in un momento così delicato dove, oltre alle restrizioni della libertà personale stiamo subendo continue imposizioni con decreti e circolari varie – afferma Alessandro Navone, vicesindaco del Comune di Garlenda, proponente dell’iniziativa – Abbiamo preferito comunicare in questo modo l’importanza di un gesto di forte rispetto nei confronti della comunità. Grazie alla distribuzione di Regione Liguria, le mascherine sono disponibili per tutti, ora è giusto utilizzarle al meglio”.

“Un ringraziamento a tutti i consiglieri sia di maggioranza che di minoranza per aver aderito con entusiasmo all’iniziativa. L’invito è quello di seguire il nostro esempio indossando la mascherina ogni qualvolta, uscendo di casa, ci si rechi presso negozi, uffici e bus, limitando sempre le uscite a quelle consentire per legge” conclude Navone.