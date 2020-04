Funivie, i sindacati: “Riattivare subito l’impianto, strategico per la portualità savonese e l’ambiente”

Savona. La Rsu di Funivie esprime “gratitudine al ministro dei trasporti Paola De Micheli per aver mantenuto tutto quello promesso per il futuro delle Funivie, dando questo modo speranza per una ripresa il più presto possibile dell’impianto e della produzione”.

“Un ringraziamento a tutti i deputati e senatori in modo bipartisan che hanno sottoscritto e sostenuto l’emendamento specifico sulle Funivie che permetterà la ricostruzione e il sostegno al reddito dei lavoratori per ora fino al 31 dicembre”.

I sindacati sollecitano “il commissario preposto alla riattivazione dell’impianto si metta subito all’opera, in modo che già dal mese di maggio possano subito iniziare i lavori e si possa così anche aprire un confronto con le parti sindacali”.

Inoltre, chiedono che il ministero “definisca la questione concessione con l’azienda, in modo da determinare il più presto possibile chi sarà a gestire il tutto. Ribadiamo l’importanza dell’impianto funiviario al servizio della portualità savonese e a tutto il sistema ambientale del territorio”.